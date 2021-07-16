В 2020 году финал Лиги чемпионов должен был принять Стамбул. Но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли в Лиссабон. Взамен Стамбулу пообещали финал ЛЧ в 2021 году. Но через год ситуация не изменилась – Турция попала в "красную" зону карантина, и финал снова перенесли в португальский город. На этот раз Порту. И все же Стамбул все-таки примет финал Лиги чемпионов. В УЕФА заявили, что в 2023 году именно здесь состоится финал.

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Стоит отметить, что Стамбулу отдали финал, который должен был принять Мюнхен. Теперь же немецкий город "перенесли" на 2025 год.

Зато без изменений оставили российский Санкт-Петербург, который примет финал ЛЧ уже в этом сезоне в 2022 году. А в 2024 году финал состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Именно здесь состоялся финал Евро-2020.

Кроме того, в УЕФА договорились с городами, в которых должно было состояться Евро-2020, но матчи перенесли. Речь идет о Дублине и Бильбао. Власти городов пожаловались на немалые расходы. Поэтому в УЕФА решили провести там финалы других еврокубков. Дублин проведет финал Лиги Европы в 2024 году, а Бильбао примет финал Лиги чемпионов среди женщин в 2024 и финал Лиги Европы в 2025 годах.