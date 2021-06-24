Революционная смена УЕФА

Решение вступит в силу с сезона-2021/2022. Теперь при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра перейдет в овертайм.

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Что такое правило выездного гола

Правило выездного гола применялось в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации чемпионата Европы.

Согласно этому правилу, в случае ничейного счета по итогам двух матчей раунда на вылет дальше проходила команда, когда больше забила на выезде.

Впервые УЕФА внедрил это правило в сезоне-1965/66 в Кубке обладателей кубков.