"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно усилиться в это трансферное окно. Его состав может пополнить бывший игрок донецкого "Шахтера" Дуглас Коста.

Манчестер Юнайтед уже в это летнее трансферное окно может подписать бразильца. Об этом сообщает Football Italia.

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Судьба Косты под вопросом

Коста может покинуть "Ювентус". Новый наставник туринцев Пирло не слишком рассчитывает на бразильца. Клуб вроде хочет выручить за игрока 50 миллионов евро.

Добавим, что в июле 2018 года Коста на правах аренды перешел в расположение туринцев.

В первом же сезоне он помог "старой синьоре" сделать "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Италии.

В период 2010/15 годов бразилец играл в донецком "Шахтере", где был одним из лидеров команды. Благодаря удачной игре футболист "попал в глаз" мюнхенской "Баварии", которая и подписала футболиста в 2015 году. Трансфер футболиста составил 21 миллион фунтов стерлингов (около 29 миллионов евро).