После досрочного вылета из Лиги чемпионов нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду усомнился в том, что ему стоит оставаться в туринском клубе.

Как сообщает Footmercato, недовольный еврокубковыми провалами своей команды португалец уже попросил своего агента Жорже Мендеша изучить варианты с продолжением карьеры в другом месте.

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Мендеш порекомендовал Роналду вариант из ПСЖ, а португалец в свою очередь принял это во внимание.

Отмечается, что Мендеш уже общался по поводу возможного трансфера Роналду со спортивным директором парижан Леонардо. Ожидается, что между агентом и спортивным директором состоится встреча в ближайшие дни по этому вопросу.

Роналду в "Ювентусе"

Роналду провел за "старую синьору" 46 матчей в прошлом сезоне во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 7 ассистами. Также Криштиану стал чемпионом Италии второй раз подряд.

Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.