МЮ націлився на екслідера "Шахтаря"
"Манчестер Юнайтед" планує серйозно підсилитись у це трансферне вікно. Його склад може поповнити колишній гравець донецького "Шахтаря" Дуглас Коста.
Манчестер Юнайтед вже у це літнє трансферне вікно може підписати бразильця. Про це повідомляє Football Italia.
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Доля Кости під запитанням
Коста може залишити "Ювентус". Новий наставник туринців Пірло не надто розраховує на бразильця. Клуб начебто хоче виручити за гравця 50 мільйонів євро.
Додамо, що у липні 2018 року Коста на правах оренди перейшов у розташування туринців.
У першому ж сезоні він допоміг "старій синьйорі" зробити "золотий дубль", вигравши чемпіонат і Кубок Італії.
У період 2010/15 років бразилець грав у донецькому "Шахтарі", де був одним із лідерів команди. Завдяки вдалій грі футболіст "потрапив у око" мюнхенській "Баварії", яка і підписала футболіста у 2015 році. Трансфер футболіста склав 21 мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 29 мільйонів євро).
- За інформацією іноземних ЗМІ, Санчо з "Боруссії" міг стати футболістом "Манчестер Юнайтед". Сторони начебто не змогли владнати фінансові деталі переходу.
- Зокрема, "Манчестер Юнайтед" не погодився заплатити за Санчо 120 мільйонів євро.
- Із приходом Пірло на пост головного тренера туринців почали ходити чутки, що зірка команди Роналду може продовжити кар'єру у ПСЖ.