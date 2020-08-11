Манчестер Юнайтед вже у це літнє трансферне вікно може підписати бразильця. Про це повідомляє Football Italia.

До теми: Пірло очолив "Ювентус"

Доля Кости під запитанням

Коста може залишити "Ювентус". Новий наставник туринців Пірло не надто розраховує на бразильця. Клуб начебто хоче виручити за гравця 50 мільйонів євро.

Додамо, що у липні 2018 року Коста на правах оренди перейшов у розташування туринців.

У першому ж сезоні він допоміг "старій синьйорі" зробити "золотий дубль", вигравши чемпіонат і Кубок Італії.

У період 2010/15 років бразилець грав у донецькому "Шахтарі", де був одним із лідерів команди. Завдяки вдалій грі футболіст "потрапив у око" мюнхенській "Баварії", яка і підписала футболіста у 2015 році. Трансфер футболіста склав 21 мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 29 мільйонів євро).