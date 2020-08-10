"Боруссия" Дортмунд официально решила судьбу самого дорогого игрока команды Джейдона Санчо. Английский атакующий полузащитник не покинет "Боруссию" в летнее межсезонье.

Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк рассказал, что Джейдон Санчо не покинет команду. Об этом информирует сайт "шмелей".

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Санчо останется до 2023 года?

Цорк заявил, что Санчо входит в планы "Боруссии" на ближайшие сезоны.

Санчо входит в наши планы. Он будет выступать за нас в следующем сезоне. Это окончательное решение. Думаю, это ответ на все ваши вопросы,

– сказал Цорк.

Он отметил, что контракт англичанина был перезаключен в прошлом году до 2023 года.

"Прошлым летом мы изменили зарплату Джейдона в соответствии с тем, как росло качество его выступлений. Так что, считайте, мы уже тогда продлили его контракт до 2023 года", – сказал Цорк.

Michael #Zorc in einer Medienrunde am Rande des Trainings: „Wir planen mit @Sanchooo10. Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen.“ pic.twitter.com/6h6HfdJSPY — Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2020

Куда мог перейти Санчо

По информации иностранных СМИ, Санчо мог стать футболистом "Манчестер Юнайтед". Стороны вроде бы не смогли уладить финансовые детали перехода.

В частности, "Манчестер Юнайтед" согласился заплатить за Санчо 120 миллионов евро.