"Боруссия" официально решила судьбу Санчо: перейдет ли футболист в "Манчестер Юнайтед"
"Боруссия" Дортмунд официально решила судьбу самого дорогого игрока команды Джейдона Санчо. Английский атакующий полузащитник не покинет "Боруссию" в летнее межсезонье.
Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк рассказал, что Джейдон Санчо не покинет команду. Об этом информирует сайт "шмелей".
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Санчо останется до 2023 года?
Цорк заявил, что Санчо входит в планы "Боруссии" на ближайшие сезоны.
Санчо входит в наши планы. Он будет выступать за нас в следующем сезоне. Это окончательное решение. Думаю, это ответ на все ваши вопросы,
– сказал Цорк.
Он отметил, что контракт англичанина был перезаключен в прошлом году до 2023 года.
"Прошлым летом мы изменили зарплату Джейдона в соответствии с тем, как росло качество его выступлений. Так что, считайте, мы уже тогда продлили его контракт до 2023 года", – сказал Цорк.
Куда мог перейти Санчо
По информации иностранных СМИ, Санчо мог стать футболистом "Манчестер Юнайтед". Стороны вроде бы не смогли уладить финансовые детали перехода.
В частности, "Манчестер Юнайтед" согласился заплатить за Санчо 120 миллионов евро.
Что известно о Санчо?
Джейдон стал игроком "Боруссии" летом 2017 года, перешел за 7 миллионов евро из "Манчестер Сити". Сейчас трансферная стоимость Санчо составляет 117 миллионов евро. За "Боруссию" англичанин отыграл 99 матчей. В его активе 34 гола и 43 результативные передачи.
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