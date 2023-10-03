Противостояние английских и турецких клубов издавна отличалось особой страстью. В очередной раз об этом можно будет убедиться уже 3 октября, когда Манчестер Юнайтед будет принимать Галатасарай.

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Очное противостояние обеих команд должно дать ответ – кто из них больше заслуживает того, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Потому что стартовали обе команды в групповом этапе Лиги чемпионов совсем не так, как хотелось бы их болельщикам.

Манчестер Юнайтед устроил голевую перестрелку с Баварией в Мюнхене – 4:3. При этом каждый раз, когда "красные дьяволы" сокращали отставание в счете до одного гола (2:1 и 3:2), игроки Баварии за несколько минут забивали еще один.

Галатасарай неожиданно чуть не проигрывал дома Копенгагену. А от поражения спасся благодаря голам на 86-й и 88-й минутах, к которым приложился бывший игрок донецкого Шахтера Тете.

А вот в своих чемпионатах дела у команд совершенно противоположные. Галатасарай в целом в этом сезоне не проигрывает во всех турнирах, лишь трижды сыграв вничью. Но как раз одна из этих ничьих и не позволила удержать лидерство в чемпионате Турции. Их соперник Фенербахче тоже идет без поражений, но все матчи в чемпионате выиграл.

В то же время МЮ в очередном кризисе. За последние пять матчей всего – три поражения. Кроме уже упомянутого матча против Баварии, они также проиграли Брайтону и Кристал Пелас в чемпионате Англии. При этом с Кристал Пелас МЮ сыграл два матча дома – сначала разгромил их в матче Кубка футбольной лиги, а после этого проиграл в рамках чемпионата. Так что пока "манкунианцы" лишь на 10-м месте в турнирной таблице, после семи туров набрав 9 очков. И отставание от лидера Манчестер Сити составляет уже 9 очков.

Матч Манчестер Юнайтед – Галатасарай состоится во вторник, 3 октября. Начало матча в 22:00.

Смотреть онлайн матч Манчестер Юнайтед – Галатасарай можно на платформе Megogo. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Также показ матча МЮ – Галатасарай будет доступен на платформе Volia TV, но тоже только для своих абонентов за дополнительную плату.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед – Галатасарай. Здесь также будут опубликованы видео голов, а по окончании матча – видеообзор. Все это будет доступно в этой новости.