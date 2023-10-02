Матч закончился со счётом 0:3. Назарий Русин появился во второй раз в составе "черных котов" и провел на поле последние 14 минут поединка, в течение которых счет уже не менялся.
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Отвратительное поведение болельщиков Шеффилд Венсдей
Но матч отошел на второй план после позорных деталей, которые впоследствии выяснились и состоялись на трибунах стадиона. Два фаната хозяев не могли принять поражение своей команды, которая уступала с разницей в 3 мяча уже после 30 минут матча и решили испортить настроение гостям, которые неистово поддерживали Сандерленд.
Они не придумали ничего более оригинального, как посмеяться над смертью преданного фаната "черных котов" Брэдли Лоури, скончавшегося в 2017 году после длительной борьбы с онкологией. Мальчик был талисманом Сандерленда, с ним и его семьей тепло дружил бывший игрок сборной Англии и "черных котов" Джермейн Дефо. Он после трагического события называл Брэдли Лоури своим лучшим другом, невероятно повлиявшим на жизнь футболиста.
Для нужд Брэдли благотворители собрали в свое время 700 тысяч фунтов, чтобы оплатить лечение сильному духом парню, который с полутора лет боролся с болезнью, однако позже стало известно, что он неизлечим.
Зная это все, два взрослых мужчины показывали фото умершего ребенка в сторону трибун, где располагались фанаты "черных котов". Но такая затея не прошла для них безнаказанно. В соцсетях активно завирусилось фото с негодяями. Теперь стало известно, что полиция Южного Йоркшира арестовала этих фанатов.
Позорное поведение фанатов Шеффилд Венсдей / Forberge
Обоим болельщикам предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. 31-летний Дейл Хьютон находится под стражей, а другой "весельчак", имя которого не называется был освобожден под залог.