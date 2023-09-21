Бавария – Манчестер Юнайтед 4:3

Голы: Сане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пен), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5.

В Лиге чемпионов 2023-2024 подошел к завершению первый тур. Центральная встреча прошла в Мюнхене, где местная Бавария принимала Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал.

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Кадровые проблемы Манчестер Юнайтед

Обе команды не лучшим образом приступили к сезону. Бавария еще более-менее не провалилась, проиграв лишь в Суперкубке Лейпцига. В чемпионате же подопечные Тухеля набрали 10 очков в четырех матчах.

А вот Юнайтед лихорадит – три поражения в пяти играх на старте АПЛ. При этом у МЮ возникли серьезные проблемы с кадрами, травмированы Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласия и Маунт.

При этом клуб еще и отстранил от первой команды Санчо и Энтони из-за дисциплинарных проблем. Поэтому было очевидно, что Бавария будет фаворитом матча.

Гандикап в первом тайме

Это мюнхенцы и начали доказывать с первых минут. Бавария контролировала игру и дважды забила в середине первого тайма. Открыть счет помогла ошибка от Онана. который не смог отразить несложный удар от Сане.

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Уже через четыре минуты удвоить счет смог Гнабри, завершивший пас от Мусиала. Манчестер попытался вернуться в игру в начале второго тайма. Чуть-чуть кривой удар от Гойлунда не смог отбить Ульрайх.

Однако уже через четыре минуты мюнхенцы вернули преимущество в два мяча. Эриксен сыграл рукой в собственной площадке и Кейн без проблем реализовал пенальти.

Манчестер Юнайтед заставил Баварию понервничать

МанЮнайтед нашел ресурс для гола всего за две минуты до финиша. Защита хозяев пропустила атаку от Марсьяля, выведшего на ударную позицию Каземиро. Бразилец протолкнул снаряд в ворота уже лежа.

Впрочем вырвать ничью "красные дьяволы" уже не смогли, а Бавария усилия Теля вернула преимущество в два мяча. Юнайтед не сдался и на пятой компенсированной минуте снова сделал разницу минимальной. Казэмиро оформил дубль после навеса со штрафного.

Однако итоговая победа мюнхенцев была вполне заслужена, команда Тухеля теперь будет готовиться к матчу в Копенгагене. А Манчестер Юнайтед будет ждать домашняя игра против Галатасарая.