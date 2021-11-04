Мяч в ворота Реала в Лиге чемпионов стал 5000 голом в истории Шахтера: как это было
Источник:инстаграм Шахтера
Донецкий Шахтер обидно проиграл Реалу в выездном матче группового раунда Лиги чемпионов. Единственный гол "горняков" стал юбилейный для донецкого клуба.
Юбилейный гол, который не стал победным
22-летний нападающий Фернандо навсегда вошел в историю донецкого клуба. Бразилец стал автором единственного гола Шахтера в матче с Реалом, который стал юбилейным для "горняков".
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Нападающий забил 5000-й гол в официальных матчах в истории команды из Донецка. Фернандо также отметился первым результативным ударом украинских клубов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
- В каких турнирах отмечался Шахтер (в голах)
- Чемпионат Украины – 3835
- Кубок СССР и Украины – 728
- Суперкубок – 36
- еврокубковые турниры – 401
Фернандо забил 5000-й гол Шахтера / Фото из instagram.com/fcshakhtar
В сезоне-2021/2022 Фернандо уже сыграл за дончан 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал один ассист.
- К сожалению, даже этот юбилейный гол не помог Шахтеру праздновать победу над Реалом в Мадриде. Дубль Карима Бензема принес сложную победу "сливочным" (2:1). Размочить новую тысячу донецкий клуб сможет уже в следующем поединке УПЛ против Колоса (7 ноября).
Гол Фернандо в ворота Реала: видео