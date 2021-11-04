Юбилейный гол, который не стал победным

22-летний нападающий Фернандо навсегда вошел в историю донецкого клуба. Бразилец стал автором единственного гола Шахтера в матче с Реалом, который стал юбилейным для "горняков".

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Нападающий забил 5000-й гол в официальных матчах в истории команды из Донецка. Фернандо также отметился первым результативным ударом украинских клубов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В каких турнирах отмечался Шахтер (в голах)

Чемпионат Украины – 3835

Кубок СССР и Украины – 728

Суперкубок – 36

еврокубковые турниры – 401



Фернандо забил 5000-й гол Шахтера / Фото из instagram.com/fcshakhtar

В сезоне-2021/2022 Фернандо уже сыграл за дончан 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал один ассист.

К сожалению, даже этот юбилейный гол не помог Шахтеру праздновать победу над Реалом в Мадриде. Дубль Карима Бензема принес сложную победу "сливочным" (2:1). Размочить новую тысячу донецкий клуб сможет уже в следующем поединке УПЛ против Колоса (7 ноября).

Гол Фернандо в ворота Реала: видео