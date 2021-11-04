Ювілейний гол, який не став переможним

22-річний нападник Фернандо назавжди увійшов в історію донецького клубу. Бразилець став автором єдиного голу Шахтаря у матчі з Реалом, який став ювілейним для "гірників".

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Нападник забив 5000-й гол в офіційних поєдинках в історії команди з Донецька. Фернандо також відзначився першим результативним ударом українських клубів у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

У яких турнірах відзначався Шахтар (у голах)

  • Чемпіонат України – 3835
  • Кубок СРСР та України – 728
  • Суперкубок – 36
  • єврокубкові турніри – 401


Фернандо забив 5000-й гол Шахтаря / Фото з instagram.com/fcshakhtar

  • На жаль, навіть цей ювілейний гол не допоміг Шахтарю святкувати перемогу над Реалом у Мадриді. Дубль Каріма Бензема приніс складну звитягу "вершковим" (2:1). Розмочити нову тисячу донецький клуб зможе вже у наступному поєдинку УПЛ проти Колоса (7 листопада).

Гол Фернандо у ворота Реала: відео