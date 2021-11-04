Ювілейний гол, який не став переможним
22-річний нападник Фернандо назавжди увійшов в історію донецького клубу. Бразилець став автором єдиного голу Шахтаря у матчі з Реалом, який став ювілейним для "гірників".
Це цікаво УЄФА відзначила ефектний сейв Трубіна у матчі Реал – Шахтар у Лізі чемпіонів: відео
Нападник забив 5000-й гол в офіційних поєдинках в історії команди з Донецька. Фернандо також відзначився першим результативним ударом українських клубів у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.
У яких турнірах відзначався Шахтар (у голах)
- Чемпіонат України – 3835
- Кубок СРСР та України – 728
- Суперкубок – 36
- єврокубкові турніри – 401
Фернандо забив 5000-й гол Шахтаря / Фото з instagram.com/fcshakhtar
- На жаль, навіть цей ювілейний гол не допоміг Шахтарю святкувати перемогу над Реалом у Мадриді. Дубль Каріма Бензема приніс складну звитягу "вершковим" (2:1). Розмочити нову тисячу донецький клуб зможе вже у наступному поєдинку УПЛ проти Колоса (7 листопада).
Гол Фернандо у ворота Реала: відео