Маркевича в сборной не будет
На пост главного тренера украинской сборной претендуют сразу два тренера – Мирон Маркевич и Сергей Ребров. По информации журналиста Игоря Бурбаса, первыми велись переговоры с Маркевичем, но к согласию стороны так и не пришли.
Примечательно Президент УАФ намекнул на нового тренера сборной Украины
Маркевич встретился с президентом УАФ Андреем Павелко. Стороны обсуждали контракт по схеме 1 + 1 год. Однако переговоры не увенчались успехом. Ранее Маркевич уже возглавлял украинскую команду.
Кандидаты на пост тренера сборной Украины
- 1 августа стало известно, что контракт Андрея Шевченко с УАФ закончился. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу и покинул сборную. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будут работать помощники украинца Андреа Малдера и Александр Шовковский.
- Шевченко сделал историческое достижение – вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.
- Кроме Маркевича на пост в сборной претендует Сергей Ребров. Наставник уже даже нашел выход, как досрочно расторгнуть соглашение с Аль-Айном, в котором сейчас работает.