Маркевича в сборной не будет

На пост главного тренера украинской сборной претендуют сразу два тренера – Мирон Маркевич и Сергей Ребров. По информации журналиста Игоря Бурбаса, первыми велись переговоры с Маркевичем, но к согласию стороны так и не пришли.

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Маркевич встретился с президентом УАФ Андреем Павелко. Стороны обсуждали контракт по схеме 1 + 1 год. Однако переговоры не увенчались успехом. Ранее Маркевич уже возглавлял украинскую команду.

Кандидаты на пост тренера сборной Украины