Донецкий Шахтер уже 11 марта встретится с римской Ромой в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Наставник Динамо Мирча Луческу, который 12 лет возглавлял Шахтер, назвал фаворита противостояния.

Шансы 50 на 50

75-летний Луческу в интервью Corriere dello Sport рассказал, что считает равной пару Рома – Шахтер с небольшим преимуществом итальянцев.

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Это две отличные команды. Шансы 50 на 50, возможно, с небольшим преимуществом Ромы,

– сказал Луческу.

По мнению Луческу, Шахтеру будет сложно рассчитывать на положительный результат без Тараса Степаненко. Впрочем, тренер заявил, что в Шахтере все еще есть талантливые бразильцы.

"У них все еще есть большие таланты. Мы начали цикл развития бразильцев, который клуб успешно проводит. Шахтеру будет сложно в полузащите, ведь травмированы Степаненко и Малышев. Но у них есть Маркос Антонио и Алан Патрик", – отметил Луческу.

Тренер Динамо рассказал, что следит за итальянской Серией А. По его мнению, Рома прогрессирует и имеет интересных молодых игроков. Он считает, что Роме следует остерегаться "старой гвардии" Шахтера.

Фонсека достигает хороших результатов, но ему нужно обратить внимание на старую гвардию Шахтера, ведь она по-прежнему конкурентоспособна и имеет опыт, который поможет,

– отметил румын.

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Луческу также в очередной раз высказался о работе Паулу Фонсеки, который работал в Шахтере именно после него.

"Он принял команду, которая была полностью сформированной. Было разумно продолжить работу, которую создал клуб, ничего не меняя", – отметил наставник Динамо.

В матче против Шахтера может сыграть и Генрих Мхитарян. Луческу добавил, что бывший игрок Шахтера может решить судьбу матча в пользу Ромы.

"Мхитарян – мой хороший друг. Я пригласил его в Шахтер, когда он был в другой донецкой команде. У него была отличная карьера. Генрих может сыграть решающую роль в этом противостоянии. Он очень хорошо знает Шахтер, как и "горняки" его", – резюмировал румын.

Первый матч между Ромой и Шахтером состоится 11 марта. Ответный Матч команды сыграют 18 марта в Киеве на НСК "Олимпийский".