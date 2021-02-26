Шахтер сыграет против Ромы в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч клубы сыграют в Риме 11 марта. Ответный матч состоится 18 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Шахтер начал реализацию билетов.

Продажа билетов на матч Шахтер – Рома будет проходить в 3 этапа. Традиционно приоритетное право покупки будет у болельщиков Шахтера. К теме В Шахтере впервые прокомментировали жеребьевки Лиги Европы: "горняки" сыграют с Ромой Этапы продажи билетов (27-28 февраля) – приоритетная возможность купить билеты – у подписчиков Shakhtar Club. Каждому владельцу подписки будет открыт доступ к покупке билетов в своем мобильном приложении и на сайте shakhtar.com. (1-2 марта) – приобрести билеты могут владельцы абонементов всех сезонов (от сезона 2013/14 включительно), а также болельщики, посетившие домашние матчи с Зарей, Маккаби и Движением. Каждый болельщик (утром 1 марта) получит промокод на покупку. (с 3 марта) – старт свободной продажи. Билеты будут доступны на shakhtar.com или в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store). Стоимость билетов Standard: 100, 150, 200, 300, 500 и 700 гривен; The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен; Sky Box: 7 000 – 10 000 гривен. Важно. Все билеты – именные, поэтому при прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность.