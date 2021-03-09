Донецький Шахтар вже 11 березня зустрінеться з римською Ромою в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Наставник Динамо Мірча Луческу, який 12 років очолював Шахтар, назвав фаворита протистояння.

Шанси 50 на 50

75-річний Луческу в інтерв'ю Corriere dello Sport розповів, що вважає рівною пару Рома – Шахтар з невеликою перевагою італійців.

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Це дві відмінні команди. Шанси 50 на 50, можливо, з невеликою перевагою Роми,

– сказав Луческу.

На думку Луческу, Шахтарю буде складно розраховувати на позитивний результат без Тараса Степаненка. Втім, тренер заявив, що в Шахтарі все ще є талановиті бразильці.

"У них все ще є великі таланти. Ми почали цикл розвитку бразильців, який клуб успішно проводить. Шахтарю буде складно у півзахисті, адже травмовані Степаненко і Малишев. Але у них є Маркос Антоніо і Алан Патрік", – зазначив Луческу.

Тренер Динамо розповів, що стежить за італійською Серією А. На його думку, Рома прогресує та має цікавих молодих гравці. Він вважає, що Ромі слід остерігатися "старої гвардії" Шахтаря.

Фонсека досягає хороших результатів, але йому потрібно звернути увагу на стару гвардію Шахтаря, адже вона як і раніше конкурентоспроможна і має досвід, який допоможе,

– зазначив румун.

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Луческу також вкотре висловився про роботу Паулу Фонсеки, який працював у Шахтарі саме після нього.

"Він прийняв команду, яка була повністю сформованою. Було розумно продовжити роботу, яку створив клуб, нічого не змінюючи", – зазначив наставник Динамо.

У матчі проти Шахтаря може зіграти й Генріх Мхітарян. Луческу додав, що ексгравець Шахтаря може вирішити долю матчу на користь Роми.

"Мхітарян – мій хороший друг. Я запросив його у Шахтар, коли він був в іншій донецькій команді. У нього була відмінна кар'єра. Генріх може зіграти вирішальну роль в цьому протистоянні. Він дуже добре знає Шахтар, як і "гірники" його", – резюмував румун.

Перший матч між Ромою та Шахтарем відбудеться 11 березня. Матч-відповідь команди зіграють 18 березня у Києві на НСК "Олімпійський".