Поступок настоящих друзей: Польша анонсировала создание коалиции, если РФ допустят к Олимпиаде

Цивилизованный мир шокирован заявлениями МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В этой ситуации поддержку Украине продемонстрировала Польша.

Международный олимпийский комитет планирует допустить представителей спорта из государств-агрессоров к Олимпийским соревнованиям. Чиновников не останавливает даже ультиматум Украины на этот счет.

По теме Зеленский направил письмо Макрону по Олимпиаде в Париже

Необходима коалиция против участия России и Беларуси в ОИ-2024

Поддержку позиции украинского НОК продемонстрировала братская Польша. По мнению министра спорта Камиля Бортничука, допуск россиян к Олимпиаде неприемлем.

Не могу вообразить себе подобный сценарий. Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию международной коалиции против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в следующем году.

– сказал Камиль Бортничук.

Чтобы противостоять намерениям МОК, союзники Украины призывают к созданию широкой коалиции. В таком случае, организация Игр станет невозможной.

Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могли бы состояться.

– заявил министр спорта Польши.

Напомним, что премьер Эстонии Кая Каллас также продемонстрировала поддержку Украине. По ее мнению, если российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде, то это может сыграть на руку пропаганде ненаказанного агрессора.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил представителям МОК, что 45 медалей на Олимпиаде в Токио завоевали представители армии России. Той самой армии, которая ведет преступную войну против Украины.