Как отметил Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, шокирует, что на фоне постоянных ракетных ударов приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства-террориста.

Важно Олимпийские игры в Европе будут транслироваться бесплатно, кроме России и Беларуси

Зеленский отметил, что попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры – это попытка сказать всему миру.

Как будто террор может быть чем-то приемлемым. Будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой. Сегодня направил письмо господину Президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января,

– подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что, готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма.

"В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", – вспомнил Зеленский.

Что известно о скандале

Ранее президент Украины уже призвал своего коллегу не давать возможности оккупантам вернуться в цивилизованный мир даже под нейтральным флагом. Эммануэль Макрон настаивал на возвращении россиян в мировой спорт.

Международный олимпийский комитет занял двойную позицию. В марте прошлого года организация рекомендовала не допускать россиян к турнирам, а затем разрешила отдельным федерациям принимать решения относительно участия представителей России.