Цуренко: Пока каждый турнир на вес золота
Опытная теннисистка рассказала о проблемах с локтем, которые не дают ей часто проявить свои силы во всю. Поэтому каждый турнир и сыгранный без боли матч для Леси Цуренко на вес золота.
Интересно узнать Боксеру не разрешили выходить на бой с флагом Украины под "Ой в лугу красная калина"
21 июня Цуренко довольно неожиданно обыграла на турнире в британском Истборне соперницу из Казахстана Елену Рыбакину – 6:1, 5:7, 3:6.
Леся отметила, что на этом старте может заработать очки для повышения в рейтинге WTA. На Уимблдоне у украинки будет возможность заработать уже в финансовом плане. Хотя баллы для теннисистки являются большим приоритетом, поэтому она смотрит на основу US Open. Хорошее выступление в Истборне позволит нашей теннисистке приблизиться к основной сетке Открытого чемпионата США.
"Очень много трачу денег для помощи людям"
Цуренко призналась, что 10% заработанных средств тратит на помощь волонтерам, которые помогают украинским беженцам и армии. Хотя сейчас Леся тратит гораздо больше. Таким поступком теннисистка пытается приблизить победу Украины в войне против России.
Тем более что я сейчас для себя взяла за правило, что я очень много трачу денег для помощи волонтерящим людям или когда кому-то нужно для нужд связанных с войной. Минимум 10% я трачу на такие цели – это мое правило. Скажу честно, что выходит отдавать больше, но по меньшей мере 10% от заработанных денег на каждом турнире уходит от меня на какие-то разные благотворительные цели,
– заявила Цуренко.
Цуренко не забывает помогать родной Украине
- Украинская теннисистка постоянно критикует своих российских и белорусских "коллег по цеху" за их молчание по поводу войны в Украине.
- Леся извинилась за то, что после 2014 года ездила выступать в Кубок Кремля.
- Цуренко обращалась за помощью к известному бойцу ММА Конору МакГрегору. Ирландец существенно мог бы помочь украинскому народу.
- Ранее сообщалось, что Цуренко внесла большой вклад в помощь жителям Николаева. Теннисистка помогла закупить питьевую воду, ведь враг перебил местный водопровод.