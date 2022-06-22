Цуренко: Пока каждый турнир на вес золота

Опытная теннисистка рассказала о проблемах с локтем, которые не дают ей часто проявить свои силы во всю. Поэтому каждый турнир и сыгранный без боли матч для Леси Цуренко на вес золота.

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21 июня Цуренко довольно неожиданно обыграла на турнире в британском Истборне соперницу из Казахстана Елену Рыбакину – 6:1, 5:7, 3:6.

Леся отметила, что на этом старте может заработать очки для повышения в рейтинге WTA. На Уимблдоне у украинки будет возможность заработать уже в финансовом плане. Хотя баллы для теннисистки являются большим приоритетом, поэтому она смотрит на основу US Open. Хорошее выступление в Истборне позволит нашей теннисистке приблизиться к основной сетке Открытого чемпионата США.

Подробности. После победы над Рыбакиной украинская теннисистка сыграет в 1/8 финала турнира в Истборне. Соперницей Цуренко будет полячка Магда Линетта. Поединок состоится 22 июня, ориентировочное начало встречи в 16:30 по Киеву.

"Очень много трачу денег для помощи людям"

Цуренко призналась, что 10% заработанных средств тратит на помощь волонтерам, которые помогают украинским беженцам и армии. Хотя сейчас Леся тратит гораздо больше. Таким поступком теннисистка пытается приблизить победу Украины в войне против России.

Тем более что я сейчас для себя взяла за правило, что я очень много трачу денег для помощи волонтерящим людям или когда кому-то нужно для нужд связанных с войной. Минимум 10% я трачу на такие цели – это мое правило. Скажу честно, что выходит отдавать больше, но по меньшей мере 10% от заработанных денег на каждом турнире уходит от меня на какие-то разные благотворительные цели,

– заявила Цуренко.

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