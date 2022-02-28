Спортсменка призвала ирландца помочь украинскому народу в войне с Российской Федерацией.

К слову Русские, мы костями ляжем, но рабами не будем, – биатлонистка Белосюк

"Эй, Конор, пока люди Украины борются на своей земле с захватчиками, лидер России посылает к нам свои войска и чеченских бандитов, чтобы убить наш народ. Как ирландец, вы должны бороться за независимость и свободу. Можешь помочь нам?" – написала спортсменка.

Спортсмены присоединяются к украинской армии

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Подручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе.

Сергей Стаховский, недавно закончивший карьеру профессионального теннисиста, записался в запас украинской армии.

Ряды территориальной обороны городов пополнили эксфутболист Михаил Кополовец и боксер Василий Ломаченко.

Также дзюдоист Георгий Зантарая взял оружие в руки. На своей странице в инстаграмме спортсмен изложил стресс, в котором показал автомат на фоне украинского флага и герба.

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