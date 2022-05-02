Теннисистка попросила прощения

Цуренко продолжала участвовать на турнире в Москве, несмотря на то, что в 2014 году Россия начала оккупировать территории Украины. Теннисистка подчеркнула, что она ошибалась в своей позиции по отношению к России, хотя на тот момент считала, что своим поведением демонстрирует призыв к миру.

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"Знаете, я же была одной из тех, кто продолжал ездить на Кубок Кремля. Я играла там, была уверена, что своим поведением демонстрирую призыв к миру, что это поможет нашим странам быть едиными, что все у нас будет хорошо", – объяснила свои выступления Цуренко.

Я ошибалась. Я была слепой. Мне кажется, я жила в каком-нибудь мире фантазии. Я действительно хочу извиниться перед Украиной, украинским народом за то, что я была нереально слепой. Я неадекватно оценивала ситуацию в тот момент. Сейчас у меня лично никаких вопросов нет, все ясно. Я просто хочу извиниться. Действительно,

– заявила спортсменка.

К слову. С первых дней полномасштабной войны WTA и ATP объявили об отмене всех турниров, которые должны были состояться в России в 2022 году, в частности Кубка Кремля. Однако решение Уимблдона отказать в участии российским и белорусским спортсменам теннисные ассоциации не поддержали.

Цуренко 6 раз выступала на Кубках Кремля. На последнем турнире в Москве, состоявшемся в 2021 году, выступили четыре украинских теннисистки: Леся Цуренко, Надежда Киченок, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.