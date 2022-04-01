Цуренко: Война – это нечто гораздо большее, чем теннис

135-я ракетка мира поблагодарила всех теннисистов, которые протянули руку помощи в сложное для Украины время. Однако Цуренко призналась, что ожидала от некоторых теннисистов большего.

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Леся отметила, что для большинства теннисистов ничего не происходит, они продолжают заниматься делом всей их жизни.

"Думаю, что, скорее всего, не все понимают, что происходит и в каком масштабе. Война – это нечто гораздо большее, чем теннис. Иногда трудно находиться в этом мире и видеть, что на самом деле мало что изменилось. Для большинства игроков ничего не происходит. А мне как украинцы от этого очень больно", – рассказала теннисистка из Украины.

Рассказала Цуренко о молчании российских и белорусских коллег по чеху. Леся не понимает такого игнорирования россиян и белорусов на фоне ужасающих событий в Украине. Лишь двое откликнулись после нападения России.

Лично от российского игрока была только одна реакция. И еще от одного игрока из Белоруссии. Я не думаю, что они думают или что они знают. Я думаю, некоторые даже пытались игнорировать меня. Мне было грустно, что только двое пришли и поговорили об этой ситуации. Я думаю, что они не понимают или не хотят понимать, что происходит. Я повторюсь. Это больно для меня и для всех украинцев,

– рассказала украинская теннисистка.

Говорить "Нет войне" уже поздно

Украинка рассказала о призывах "Нет войне", хотя сама бы больше хотела увидеть уточнение в этом изречении "Остановите российскую агрессию".

По ее мнению, уже поздно просто говорить "Нет войне", когда разрушены многие украинские города, очень большое количество погибших мирных жителей.

Конечно, я бы предпочитала, чтобы они затронули эту тему, затронули ее публично в соцсетях, поговорили со мной, но, к сожалению, этого не произошло. Я не знаю, изменится ли это, изменится ли что-нибудь в их мышлении,

– призналась Леся.

К сожалению, после нападения Россия Цуренко не может вернуться в родной Киев, где она проживала. Леся отметила, что все ее будущие планы и мечты вне карьеры были всегда связаны со столицей Украины. Теперь на ближайшее время теннисистка вынуждена искать убежища за границей, ведь тренироваться в Украине нет возможности.

К слову. Цуренко уже в течение трех матчей не знает вкуса побед. В 1/8 финала в испанской Марбелье украинка проиграла француженке Осеан Доден – 6:4, 7:6.