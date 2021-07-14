Минай уже работает над проблемой
ФИФА может запретить Минаю регистрировать новых футболистов из-за платежа солидарности за своего бывшего защитника Мислава Матича.
Узнайте больше ФИФА может запретить Минаю покупать футболистов, – СМИ
Чтобы избавиться от трансферного бана от ФИФА в течение трех трансферных окон, Минай должен заплатить 50 тысяч евро.
Сообщается, что руководство клуба делает все возможное, чтобы решить проблему.
Meta Ratings также сообщает, что после того, как Минай вернули в УПЛ, месячный бюджет зарплатного фонда клуба составит 500 тысяч евро. Самый высокооплачиваемый игрок будет зарабатывать до 50 тысяч гривен в месяц.
- Первым новичком Миная может стать Евгений Селезнев. 13 июля Минай провел спарринг с Ворсклой. Селезнев не вышел на матч, но провел разминку. Сообщалось, что Селезнев прибыл на просмотр в закарпатский клуб.