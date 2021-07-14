Минай уже работает над проблемой

ФИФА может запретить Минаю регистрировать новых футболистов из-за платежа солидарности за своего бывшего защитника Мислава Матича.

Узнайте больше ФИФА может запретить Минаю покупать футболистов, – СМИ

Чтобы избавиться от трансферного бана от ФИФА в течение трех трансферных окон, Минай должен заплатить 50 тысяч евро.

Сообщается, что руководство клуба делает все возможное, чтобы решить проблему.

Что такое платеж солидарности? Это денежное вознаграждение, которое при платном трансфере футболиста платится новым клубом игрока школам, принявшим участие в его воспитании в период возраста, начиная с 12 лет.

Meta Ratings также сообщает, что после того, как Минай вернули в УПЛ, месячный бюджет зарплатного фонда клуба составит 500 тысяч евро. Самый высокооплачиваемый игрок будет зарабатывать до 50 тысяч гривен в месяц.