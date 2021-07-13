Минай не выполнил финансовые обязательства

Минай по возвращении в УПЛ может получить запрет на регистрацию и заявку новых футболистов в течение трех трансферных окон.

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Причиной стал спор о компенсации за платеж солидарности хорватскому защитнику Миславу Матичу.

Хорватский футболист перешел в Минай в сезоне-2020/2021 из Локомотива Загреб. Он провел 24 матча в минувшем сезоне украинской Премьер-лиги.

Сообщается, что Палата по решению споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность вплоть до полного выполнения клубом своих обязательств.

У Миная нет футболистов