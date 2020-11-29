Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский на мажорной ноте завершил выступления в Беларуси. Форвард отметился голом и помог команде добыть три очка.

В рамках заключительного 30-го тура чемпионата Беларуси "Динамо-Брест" на домашней арене обыграл "Неман" (3:1). В этом поединке Артем Милевский забил второй гол команды, а после матча сделал сенсационное заявление, что покидает клуб, пишет 24 канал.

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Прощальный гол

На 67-й минуте при счете 1:1 о себе на поле напомнил украинский нападающий. Милевский ударом головой вывел свою команду вперед – 2:1. Финальную точку в матче поставил Быков в уже добавленное арбитром время – 3:1.

После завершения матча украинец заявил, что сыграл последний матч в составе брестского клуба. Милевский в шестой раз в сезоне отличился в воротах соперников. Также в его активе 5 результативных передач на партнеров по команде в 36 встречах.

По итогам динамовцы финишировали на 4-й строчке. Победителем сезона стал солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский специалист Роман Григорчук. "Серебро "получил БАТЭ, а бронзовые медали достались "Торпедо-БелАЗ".

"Динамо-Брест" – "Неман" видеообзор матча