Український нападник "Динамо-Брест" Артем Мілевський на мажорній ноті завершив виступи у Білорусі. Форвард відзначився голом та допоміг команді здобути три очки.

У рамках заключного 30-го туру чемпіонату Білорусі "Динамо-Брест" на домашній арені обіграв "Німан" (3:1). У цьому поєдинку Артем Мілевський забив другий гол команди, а після матчу зробив сенсаційну заяву, що покидає клуб, пише 24 канал.

Варто побачити Асист Філіппова не допоміг "Сент-Трюйдену" втримати важливу перемогу у Бельгії: відео

Прощальний гол

На 67-й хвилині за рахунку 1:1 про себе на полі нагадав український нападник. Мілевський ударом головою вивів свою команду вперед – 2:1. Фінальну крапку у матчі поставив Биков у вже доданий арбітром час – 3:1.

Після завершення матчу українець заявив, що зіграв останній матч у складі брестського клубу. Мілевський вшосте у сезоні відзначився у воротах суперників. Також у його активі 5 результативних передач на партнерів по команді у 36 зустрічах.

За підсумками динамівці фінішували на 4-й сходинці. Переможцем сезону став солігорський "Шахтар", який очолює український фахівець Роман Григорчук. "Срібло" здобув БАТЕ, а бронзові медалі дістались "Торпедо-БелАЗ".

"Динамо-Брест" – "Німан" відеоогляд матчу