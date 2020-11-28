Милевский покидает "Динамо" Брест
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский решил завершить выступления за "Динамо" Брест. Милевский объявил, что покидает белорусский клуб.
После матча "Динамо" Брест с "Неманом" (3:1) Милевский заявил, что это последний сезон в клубе. Об этом сообщает Tribuna.com Беларусь.
К теме Трансферная "Бимба": Милевский ведет переговоры с клубом из села
Рад, что заканчиваю карьеру в брестском "Динамо", забив сегодня,
– сказал Милевский, отметившийся голом в ворота "Немана".
Вместе с тем, 35-летний Милевский убеждает, что на этом его карьера футболиста не закончена.
"Нет, карьера не закончена, все еще впереди", – сказал Милевский.
Куда перейдет Милевский
"Динамо" Брест, с которым Милевский в 2019 году выиграл чемпионат, вроде бы не предложил украинцу новый контракт, который истекает в конце декабря 2020 года.
Сам Милевский пока не комментирует свое будущее, но для него приоритет – Украина. Недавно СМИ писали, что Артем перейдет в "Минай".
Что известно о карьере Милевского в Украине?
Артем попал в структуру киевского "Динамо" в 2002 году. В Украине выступал только за "Динамо", за которое отыграл 178 игр и забил 57 мячей. Также играл за "Газиентепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно" и "Кишварду". За сборную Украины забил 8 голов в 50 поединках. Серебряный призер чемпионата Европы U-21.
Поделиться новостью