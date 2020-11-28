Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский решил завершить выступления за "Динамо" Брест. Милевский объявил, что покидает белорусский клуб.

После матча "Динамо" Брест с "Неманом" (3:1) Милевский заявил, что это последний сезон в клубе. Об этом сообщает Tribuna.com Беларусь.

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Рад, что заканчиваю карьеру в брестском "Динамо", забив сегодня,

– сказал Милевский, отметившийся голом в ворота "Немана".

Вместе с тем, 35-летний Милевский убеждает, что на этом его карьера футболиста не закончена.

"Нет, карьера не закончена, все еще впереди", – сказал Милевский.

Куда перейдет Милевский

"Динамо" Брест, с которым Милевский в 2019 году выиграл чемпионат, вроде бы не предложил украинцу новый контракт, который истекает в конце декабря 2020 года.

Сам Милевский пока не комментирует свое будущее, но для него приоритет – Украина. Недавно СМИ писали, что Артем перейдет в "Минай".