В среду, 6 января, Милан на своем поле будет принимать Ювентус в центральном матче 15-го тура Серии А. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Милан – Ювентус: перед матчем

Милан к этому матчу подходит с удивительной статистикой матчей. "Россонери" уже на протяжении 27 матчей не уступает соперникам в Серии А. Последний раз клуб "красно-черные" проигрывали еще 8 марта в матче против Дженоа. Неудивительно, почему команда Стефано Пиола лидирует в этом сезоне. Милан набрал 37 очков, что на один пункт больше, чем у ближайшего конкурента Интера (36 баллов), пишет 24 канал.

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Ювентус же приближается к верхушке таблицы – 5 место и 27 очков. В прошлом туре туринцы уверенно разгромили Удинезе (4:1). Лидер Серии А тоже не отстает. В 15 туре очередной жертвой клуба стал скромный Беневенто, который потерпел поражение (0:2). В следующем матче не сможет выйти на поле хавбек Милана Сандро Тонали. Игрок в прошлом поединке получил красную карточку.

По истории противостояний, то команды 202 раза встречались на одном поле. Здесь преимущество у гостей встречи, в активе подопечных Андреа Пирло 79 побед, а у Милана на 19 побед меньше – 60.

Центральный матч 16-го тура Серии А Милан – Ювентус состоится в среду, 6 января. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45

Что прогнозируют букмекеры?

Букмекеры Parimatch колеблются, кто сможет добыть три очка во встрече. Но небольшое преимущество отдают таки гостям из Турина, их победу оценивается в 2,41. А вот на успех команды Пиоли – 3,10. Ничья в этом противостоянии тоже не является нереальнім счетом, учитывая равные силы команд – 3,35.

Вероятно, болельщики первый гол во встрече увидят в исполнении подопечных Пирло – 1,77. На то, что Милан первым размочит нули на табло можно сделать ставку с коэффициентом 1,99. Идентичные цифры и на последний гол в поединке.

Эксперты полагают, что противостояние завершится со счетом 1:2 в пользу Ювентуса – 9,20. На такой же результат матча, но уже в пользу Милана стоит коэффициент 10,5.

В первой 45-минутке скорее всего фанаты не могут насладиться голами от обеих команд, хотя бы одна из них не отметится – 1,22. На такой же показатель, но во втором тайме – 1,38.

Также следует обратить внимание на победу Ювентуса и тотал матча больше 2,5. Здесь стоит коэффициент 3,45. На аналогичный показатель, но тотал встречи менее 2,5 – 5,70.