Криштиану Роналду побил "вечный" показатель Пеле
Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет своим голам в новом году. Дубль и результативная передача 35-летнего португальца помогли "старой синьоре" разгромить в чемпионате Италии Удинезе (4:1).
Таким образом, Криштиану Роналду довел свой бомбардирский счет до 758 мячей в 1032 официальных играх. Об этом пишет Goal.com.
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Португальский футболист обошел Пеле, у которого было 757 голов за 812 официальных матчей.
Чтобы стать абсолютным рекордсменом, Криштиану Роналду нужно забить еще два гола – у чеха Йозефа Бицау 759 побед.
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