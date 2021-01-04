Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет своим голам в новом году. Дубль и результативная передача 35-летнего португальца помогли "старой синьоре" разгромить в чемпионате Италии Удинезе (4:1).

Таким образом, Криштиану Роналду довел свой бомбардирский счет до 758 мячей в 1032 официальных играх. Об этом пишет Goal.com.

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Португальский футболист обошел Пеле, у которого было 757 голов за 812 официальных матчей.

Чтобы стать абсолютным рекордсменом, Криштиану Роналду нужно забить еще два гола – у чеха Йозефа Бицау 759 побед.

Cristiano Ronaldo overtakes Pele's official goal tally



7️⃣5️⃣8️⃣ Ronaldo

7️⃣5️⃣7️⃣ Pele pic.twitter.com/PkflyyuMMY — Goal (@goal) January 3, 2021

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021



20 years of Cristiano Ronaldo scoring goals pic.twitter.com/p8cNAGznaX — ESPN FC (@ESPNFC) January 3, 2021

Интересно. В декабре 2020 года другой рекорд Пеле (по числу мячей за одну команду) побил форвард Барселоны Лионель Месси. Правда, бывший клуб бразильца Сантос в своем заявлении усомнился в легитимности достижения звездного аргентинца.