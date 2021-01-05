У середу, 6 січня, Мілан на власному полі прийматиме Ювентус у центральному матчі 15-го туру Серії А. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Мілан – Ювентус: перед матчем

Мілан до цього матчу підходить із дивовижною статистикою матчів. "Россонері" вже протягом 27 матчів не поступається суперникам у Серії А. Востаннє клуб "червоно-чорні" програвали ще 8 березня у матчі проти Дженоа. Не дивно, чому команда Стефано Піолі лідирує у цьому сезоні. Мілан набрав 37 очок, що на один пункт більше, ніж у найближчого конкурента Інтера (36 балів), пише 24 канал.

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Ювентус ж наближається до верхівки таблиці – 5 місце та 27 очок. У минулому турі туринці впевнено розгромили Удінезе (4:1). Лідер Серії А теж не пасе задніх. У 15 турі черговою жертвою клубу став скромний Беневенто, який зазнав поразки (0:2). У наступному матчі не зможе вийти на поле хавбек Мілана Сандро Тоналі. Гравець у минулому поєдинку отримав червону картку.

Щодо історії протистоянь, то команди 202 рази зустрічались на одному полі. Тут перевага у гостей зустрічі, у активі підопічних Андреа Пірло 79 перемог, а у Мілана на 19 звитяг менше – 60.

Центральний матч 16-го туру Серії А Мілан – Ювентус відбудеться у середу, 6 січня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45

Що прогнозують букмекери?

Букмекери Parimatch вагаються, хто зможе здобути три очки у зустрічі. Але невеличку перевагу віддають таки гостям з Турина, їх звитягу оцінюють у 2,41. А от на успіх команди Піолі – 3,10. Нічия у цьому протистоянні теж не є нереальним рахунком, враховуючи рівні сили команд – 3,35.

Ймовірно, вболівальники перший гол у зустрічі побачать у виконанні підопічних Пірло – 1,77. На те, що Мілан першим розмочить нулі на табло можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,99. Ідентичні цифри є і на останній гол у поєдинку.

Експерти гадають, що протистояння завершиться із рахунком 1:2 на користь Ювентуса – 9,20. На такий же результат матчу, але вже на користь Мілана стоїть коефіцієнт 10,5.

У першій 45-хвилинці швидше за все фанати не можуть насолодитись голами від обох команд, хоча б одна з них не відзначиться – 1,22. На такий же показник, але у другому таймі – 1,38.

Також слід звернути увагу на перемогу Ювентуса і тотал матчу більше 2,5. Тут стоїть коефіцієнт 3,45. На аналогічний показник, але тотал зустрічі менше 2,5 – 5,70.