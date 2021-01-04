В воскресенье, 3 января, Ювентус на своем поле принимал Удинезе в рамках 15-го тура итальянской Серии А. Хозяева не оставили шансов сопернику.

Ювентус – Удинезе 4:1

Голы: Роналду, 31, 70, Кьеза, 49, Дибала, 90+3 – Зегелар, 90

Гости не были фаворитами этого противостояния и не должны создать больших проблем сопернику. Но впервые мяч побывал в воротах Ювентуса. Де Пауль сам себе создал момент. Полузащитник обыгрался с партнером по команде и получил передачу себе на ход, мастерски остановил мяч и пробил мимо голкипера, пишет 24 канал.

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Но арбитр встречи решил обратиться за помощью к ВАР, чтобы убедиться в чистоте гола. Судья после просмотра видеоповтора отменил гол. Он углядел руку у игрока Удинезе, которая и в самом деле была. Нули на табло так и не изменились.

Дальше за дело взялся Роналду. Криштиану протащил мяч в штрафную гостей и мощным ударом прошил сетку ворот – 1:0. На этот раз арбитру можно было не сомневаться в результативном ударе.

Команды ушли на 15-минутный перерыв при минимальном преимуществе Ювентуса.

В начале второго тайма снова Роналду в центре внимания. Португалец отдал фантастическую разрезную передачу, адресатом которой стал Кьеза. Он быстро сориентировался, оказался перед голкипером и с близкого расстояния пробил в угол ворот – 2:0.

Рэмзи мог доводить счет до разгромного. Аарону сначала в падении не удалось переиграть голкипера, а уже поднявшись на ноги он таки отправил мяч в сетку. Рефери снова побежал к ВАР – рука у игрока Ювентуса. Счет остался неизменным.

Удинезе упустил прекрасную возможность сократить счет. Ларсен пробил головой, но перекладина помешала голу.

В середине второго тайма Бентакур классно обокрал соперника и отдал передачу на свободного Роналду. Криштиану ничего не оставалось, как протащить мяч ближе к воротам и забить. С этой задачей португалец справился на отлично – 3: 0.

Снова гости могли забить. Зегелар мощно пробил из пределов штрафной хозяев, но каркас ворот в тот вечер был против гола в ворота Ювентуса – перекладина.

Зегелару таки удалось забить. Несторовски протолкнул мяч мимо голкипера, который отлетел прямо в ноги полузащитнику, отправившему мяч в пустые ворота – 3:1.

В добавленное арбитром время хозяева вновь довели преимущество до разницы в три гола. Маккени классной передачей увидел Дибалу. Аргентинский нападающий вышел на свободное пространство и хладнокровно переиграл голкипера – 4:1.

После разгромной победы приблизился к лидерской тройке – 5 место и 27 очков. Удинезе продолжает находиться в середине таблицы – 13 строчка и 15 набранных пунктов. Лидером сезона в Серии А остается Милан, который в туре легко переиграл Беневенто на выезде 0:2.

Ювентус – Удинезе видеообзор