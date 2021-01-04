В воскресенье, 3 января, Милан гостил на стадионе Беневенто в рамках 15-го тура Серии А. "Россонери" без проблем добыли три очка.

Беневенто – Милан 0:2

Голи: Кесси, 15 (п), Леау, 49

Удаление: Тонали, 33 (Милан)

Милан подошел к этой встрече в статусе лидера Серии А и хотел доказать это на футбольном поле. Уже на 15-й минуте им это удалось. Игроки Беневенто неуклюже пасовались у собственных ворот, что привело к ошибке, мяч перехватил Ребич. Защитник пытался выбить мяч, но попал в ногу соперника – пенальти, пишет 24 канал.

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К отметке подошел Кэсси и без проблем открыл счет – 0:1. Беневенто остро ответило у ворот гостей. Мощный удар парировал голкипер Доннарумма, переведя мяч в перекладину.

Дальше несколько минут были не по сценарию "россонери". Тонали достаточно грубо сыграл пробы соперника-арбитр показал желтую карточку. Но побежал посмотреть видео момента. После просмотра судья подошел к футболисту и показал прямую красную карточку. Кажется, несколько преувеличил рефери с удалением.

Милан в меньшинстве был вынужден играть почти весь матч. Беневенто не сумел воспользоваться таким подарком судьбы в первом тайме. Футболисты ушли на перерыв при минимальном преимуществе подопечных Стефано Пиоли.

Гости мощно начали вторую 45-минутку, хотя и были в десяти. Ребич отдал передачу на ход Леау, но тот сумел остановить ее лишь на грани штрафной. Нападающий невероятным образом решил нанести удар с неудобной позиции и не прогадал. Он увидел, что голкипер вышел из ворот и с разворота в падении пробил прямо в дальний угол ворот – 0:2.

Отличную возможность сократить счет упустил Лападула. Форвард откликнулся на прострел с фланга, но мяч после его удара пролетел значительно выше ворот.

На 61-й минуте Беневенто получил право пробивать пенальти. Вышедший на замену Крунич сфолил в собственной штрафной на Капраре. Судья без колебаний укаазв на 11-метровую отметку. К мячу подошел сам Капрара, он легко развел мяч и вратаря в разные углы, но не попал в ворота.

Хозяева еще несколько раз угрожали воротам соперника, но Доннарумма уверенно играл на линии. Однако Милан мог увеличить счет. Стойка взяла на себя удар Кэсси.

В итоге – 0:2 победа Милана в меньшинстве.

После победы "россонеры" с 37 очками продолжают возглавлять таблицу Серии А. Беневенто с 18 пунктами – 10-й

Беневенто – Милан видеообзор