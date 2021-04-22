Ювентус і Мілан не вийшли з проєкту

Флорентіно Перес переконує, що в період пандемії саме великі клуби втрачають гроші, а не малі.

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"Не можна, щоб в Англії шість клубів втрачали гроші, а 14 їх заробляли. Щоб в Іспанії три провідні команди втрачали, а інші отримували. Не можна, щоб подібне тривало, зараз саме багаті втрачають гроші", – сказав Перес.

Президент Реала стверджує, що італійські клуби Ювентус та Мілан не вийшли з проєкту. Також, за його словами, з рішенням вагається Барселона.

Ювентус і Мілан не вийшли з проєкту. Барса думає. Можливо, ми щось змінимо: увійдуть топ-4 клуби АПЛ, топ-4 клуби Ла Ліги. Головне, щоб великі клуби грали один з одним, а діти дивилися футбол,

– зазначив Перес.

"Футбол спирається на великі клуби. Так було завжди. Протистояння Роналду й Мессі було видатним не тільки для Реала і Барселони, а й для всього іспанського футболу, для футболу взагалі", – резюмував функціонер.

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Зауважимо, що Мілан 21 квітня заявив, що не братиме участі в Суперлізі: "Вболівальники чітко висловили стурбованість".

"Ювентус" також опублікував подібну заяву: "Зберігаємо віру у спортивну і комерційну силу проєкту, але зараз шанси на його здійснення малі".

За інформацією ЗМІ, Барселона не входила в Суперлігу, адже для відповідного рішення потрібно схвалення членів клубу.

Окрім Ювентуса та Мілана, Суперлігу через тиск вболівальників також покинули 8 клубів: