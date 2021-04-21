Мы стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт

Интер 21 апреля на своем официальном сайте объявил, что больше не является членом Суперлиги Европы.

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"Интер подтверждает, что больше не будет участвовать в проекте Суперлиги. Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт. Инновации и инклюзивность – часть нашей ДНК с момента основания. Наша связь со всеми заинтересованными сторонами по улучшению футбольной индустрии никогда не изменится.

Интер считает, что футбол, как и любая другая отрасль, должен быть заинтересован в постоянном улучшении своих соревнований в рамках принципа финансовой устойчивости, чтобы не терять интерес болельщиков разного возраста со всего мира.

С этим видением мы надеемся продолжить сотрудничать с институтами и всеми заинтересованными сторонами для будущего спорта, который мы все любим", – говорится в сообщении итальянцев.

Атлетико сообщил о решении не оформлять до конца участие в проекте

Мадридский Атлетико также сообщил другим клубам-основателям Суперлиги о намерении выйти из состава участников турнира.

"Члены совета директоров Атлетико встретились утром в среду и решили направить Суперлиге и другим клубам-учредителям турнира формальное сообщение о нашем решении не оформлять до конца участие в проекте.

Атлетико присоединился к турниру в понедельник, находясь в обстоятельствах, которых на данный момент уже нет. Для клуба неотъемлемой составляющей жизни являются гармоничные отношения со всеми группами фанатов, которые делают "рохибланкос" семьей", – говорится в сообщении на сайте Атлетико.

Мадридский клуб сообщил, что футболисты первой команды и тренерский штаб поддержали решением клуба.

Таким образом, по состоянию на 21 апреля Суперлигу официально покинули 8 из 12 основателей турнира:

Манчестер Сити,

Манчестер Юнайтед,

Ливерпуль,

Арсенал,

Тоттенхэм,

Челси,

Атлетико,

Интер.

Сейчас в Суперлиге остаются две испанские и две итальянские команды – Барселона, Реал, Милан и Ювентус.



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