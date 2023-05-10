Мілан – Інтер 0:2

Голи: Джеко, 8, Мхітарян, 11.

У Лізі чемпіонів проходять поєдинки 1/2 фіналу. У вівторок Реал та Манчестер Сіті зіграли внічию, а на наступний день стосунки з'ясовували сусіди по місту – Мілан та Інтер, пише 24 канал.

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Команди, що грають на одному стадіоні, вже двічі зустрічались в плей-офф Ліги чемпіонів. У 2003 та 2005 роках сильнішим був Мілан, але цього разу букмекери вважали фаворитом Інтер.

Штурм Інтера на старті

Додавало шансів "неррадзурі" і травма лідера нападу Мілана Рафаела Леау. Португалець вилетів на минулих вихідних і його участь в обох матчах під питанням.

Інтер захопив ініціативу з перших хвилин і вже на старті прибив суперника, забивши двічі. На 8 хвилині Джеко вдало відкрився під подачу Чалханоглу з кутового та впритул розстріляв Меньяна.

Відео голу Джеко:

А вже за три хвилини гол на свій рахунок записав ексгравець Шахтаря Генріх Мхітарян. Після прострілу від Дімарко Лаутаро Мартінес розумно пропустив на вірменина. Півзахисник увірвався у вільну зону та вразив порожній кут воріт Мілана.

Відео голу Мхітаряна:

Мілан розучився бити у ствір

Для Стефано Піолі додав проблем Ісмаель Беннасер, який ще до середини першого тайму отримав травму. Коуч випустив замість алжирця більш атакувального Мессіаса. Втім ігрова перевага Інтера була колосальна – 13 ударів проти 4-х до перерви.

Мілан же у ствір взагалі не бив. Інтер міг доводити рахунок до розгромного, адже суддя поставив пенальті за начебто фол К'яєра на Мартінесі. Втім VAR показав, що Лаутаро симулював.

Однак після перерви Мілан притиснув суперника, який робив ставку на контрвипади. Втім "россонері" лише перехопили ініціативу, тоді як по ударах суттєво не переважав.

Інтер – явний фаворит

Онана єдиний сейв зробив аж на 90+2 хвилині. Хоча до цього Жиру пробивав дуже близько, а Тоналі навіть влучив у стійку. Інтер міг розраховувати на гол після удару Барелли та моменту Лукаку. Але рахунок 0:2 так і зберігся до фінального свистка.

Ця перемога стала для Інтера дебютною в дербі саме у єврокубках. Тепер команда Індзагі має суттєво більше шансів на фінал Ліги чемпіонів, у якому команда не грала з переможного 2010-го. Матч-відповідь міланського дербі вдбудеться 16 травня на тому ж стадіоні.