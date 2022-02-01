Миколенко вошел в топ-20 самых дорогих зимних трансферов

В ведущих европейских чемпионатах 31 января закрылось зимнее трансферное окно, во время которого футболисты могли сменить клуб. Трансфер украинца Виталия Миколенко из Динамо в Эвертон стал одним из самых дорогих.

В рейтинге топовых зимних переходов по версии Transfermarkt Виталий Миколенко оказался на 18-м месте. Эвертон заплатил Динамо за украинца 23,5 миллиона евро.

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Номинально трансфер украинского футболиста седьмой самый дорогой этой зимой.

Топовые трансферы зимнего окна

1. Душан Влахович (из Фиорентины в Ювентус) – 81,60 миллионов евро

2. Ферран Торрес (из Манчестер Сити в Барселону) – 55 миллионов евро

3. Луис Диас (из Порта в Ливерпуль) – 45 миллионов евро

4. Бруну Гимарайнш (из Лиона в Ньюкасл) – 41,10 миллиона евро

5. Танги Ндомбеле (из Тоттенхэма в Лион) – аренда с правом выкупа

6. Робин Гозенс (из Аталанты в Интер) – аренда с обязательным выкупом

7. Антони Марсьяль (с Манчестер Юнайтед в Севилью) – аренда

8. Крис Вуд (из Бернли в Ньюкасл) – 30 миллионов евро

9. Люка Динь (из Эвертона в Астон Виллу) – 30 миллионов евро

10. Деян Кулусевски (из Ювентуса в Тоттенхэм) – аренда за 10 миллионов евро

...

18. Виталий Миколенко (из Динамо в Эвертон) – 23,50 миллиона евро

Миколенко перешел в Эвертон