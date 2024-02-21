18 мая в Эр-Рияде состоится долгожданный поединок двух суперзвезд хевивейта – Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксеры определят абсолютного чемпиона мира.

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Миколенко отдал свой голос Усику

Одним из самых ярых болельщиков Усика будет Виталий Миколенко. Защитник Эвертона признался, что даже имеет телефонный номер прославленного боксера. Кроме того, Виталий сделал прогноз на поединок.

"Кто самый известный человек, чей номер у меня есть? Усик.

Что он значит для моей страны? Это сильный человек, который помогает украинскому народу. Думаю, он самый известный украинский спортсмен. Он показал Украину всему миру.

Кто победит в бою Усик - Фьюри? Конечно, мой голос – за Усика. Надеюсь, он победит. Я большой поклонник Усика", – рассказал Миколенко.

Бой Усик – Фьюри: последние новости