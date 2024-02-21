Пиарщица и координатор платформы United24 Ярослава Гресь опубликовала скриншот разговора по видеосвязи с Усиком и Шевченко. Она также заинтриговала подписью.

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Усик встретился с Шевченко: что известно

"Запланировали что-то хорошее", – написала пиарщица и добавила совместное фото.



Усик вместе с Шевченко / Скриншот

Отметим, что цель United24 – объединение усилий международных партнеров по поддержке Украины в защите независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также в послевоенном восстановлении. Амбассадорами United24 являются как Андрей Шевченко,так и Александр Усик.

Деятельность Усика и Шевченко

25 января Андрей Шевченко стал президентом УАФ, он был единственным кандидатом на эту должность. Он активно участвует в различных мероприятиях с первых дней работы во главе УАФ.

Александр Усик готовится к противостоянию с Тайсоном Фьюри. Бой должен состояться 18 мая в Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Поединка должен был состояться 17 февраля, однако британский боксер отложил дату встречи из-за рассечения во время тренировки.