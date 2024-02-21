18 травня в Ер-Ріяді відбудеться довгоочікуваний поєдинок двох суперзірок хевівейту – Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Боксери визначать абсолютного чемпіона світу.
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Миколенко віддав свій голос Усику
Одним з найпалкіших уболівальників Усика буде Віталій Миколенко. Захисник Евертона зізнався, що навіть має телефонний номер уславленого боксера. Крім того, Віталій зробив прогноз на поєдинок.
"Хто найвідоміша людина, чий номер у мене є? Усик.
Що він означає для моєї країни? Це сильна людина, яка допомагає українському народу. Думаю, він найвідоміший український спортсмен. Він показав Україну всьому світу.
Хто переможе у бою Усик - Ф'юрі? Звісно, мій голос – за Усика. Сподіваюся, він переможе. Я великий шанувальник Усика", – розповів Миколенко.
Бій Усик – Ф'юрі: останні новини
- Нагадаємо, що бій за абсолют повинен був відбутися 17 лютого. Проте через розсічення ока, яке Ф'юрі отримав під час спарингу, поєдинок довелося перенести на 18 травня.
- Зазначимо, що бій вдруге перенесли через забаганки "Циганського короля". Проте на цей раз організатори застрахувалися від несподіванок непередбачуваного Ф'юрі. Якщо британець знову не вийде на ринг, тоді його замінить хорват Філіп Хргович.