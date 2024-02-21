18 травня в Ер-Ріяді відбудеться довгоочікуваний поєдинок двох суперзірок хевівейту – Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Боксери визначать абсолютного чемпіона світу.

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Миколенко віддав свій голос Усику

Одним з найпалкіших уболівальників Усика буде Віталій Миколенко. Захисник Евертона зізнався, що навіть має телефонний номер уславленого боксера. Крім того, Віталій зробив прогноз на поєдинок.

"Хто найвідоміша людина, чий номер у мене є? Усик.

Що він означає для моєї країни? Це сильна людина, яка допомагає українському народу. Думаю, він найвідоміший український спортсмен. Він показав Україну всьому світу.

Хто переможе у бою Усик - Ф'юрі? Звісно, мій голос – за Усика. Сподіваюся, він переможе. Я великий шанувальник Усика", – розповів Миколенко.

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