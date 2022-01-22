Дебют нового тренера без Миколенко
Матч против Астон Виллы будет первым для нового тренера Эвертона Дункана Фергюсона. Аудитория "ирисок" в Украине значительно выросла после трансфера Виталия Миколенко.
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Однако к этой игре в Украине не будет большого внимания. Все из-за того, что наставник Эвертона решил не включать Миколенко в заявку на игру.
На фланге обороны место занял Бен Годфри.
Напомним, что украинец отсутствовал на первой тренировке 50-летнего специалиста. Интересно то, что Миколенко со всей командой прибыл на поединок против "львов".
Футболисты Эвертона попытаются порадовать своих болельщиков победой. "Ирискам" нужно выбираться со дна таблицы – только 16-я позиция среди 20-ти клубов АПЛ.
Игра Миколенко в Англии
- Миколенко в своем активе уже имеет два матча в футболке Эвертона в Кубке Англии и АПЛ.
- В кубковом противостоянии Виталий помог команде пробиться в следующий круг соревнований.
- Дебют украинца в АПЛ был испорчен. Аутсайдер чемпионата неожиданно нанес поражение "ирискам" 2:1. После чего боссы "Эвертона" уволили Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.