Дебют нового тренера без Миколенко

Матч против Астон Виллы будет первым для нового тренера Эвертона Дункана Фергюсона. Аудитория "ирисок" в Украине значительно выросла после трансфера Виталия Миколенко.

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Однако к этой игре в Украине не будет большого внимания. Все из-за того, что наставник Эвертона решил не включать Миколенко в заявку на игру.

На фланге обороны место занял Бен Годфри.

Напомним, что украинец отсутствовал на первой тренировке 50-летнего специалиста. Интересно то, что Миколенко со всей командой прибыл на поединок против "львов".

Футболисты Эвертона попытаются порадовать своих болельщиков победой. "Ирискам" нужно выбираться со дна таблицы – только 16-я позиция среди 20-ти клубов АПЛ.

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