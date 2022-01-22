Дебют нового тренера без Миколенка
Матч проти Астон Вілли буде першим для нового тренера Евертона Дункана Фергюсона. Аудиторія "ірисок" в Україні значно зросла після трансферу Віталія Миколенка.
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Однак до цієї гри в Україні не буде велика увага. Все через те, що наставник Евертона вирішив не включати Миколенка у заявку на гру.
На фланзі оборони місце зайняв Бен Годфрі.
Нагадаємо, що українець був відсутній на першому тренування 50-річного спеціаліста. Цікаво те, що Миколенко із усією командою прибув на поєдинок проти "левів".
Футболісти Евертона спробують потішити своїх уболівальників перемогою. "Ірискам" потрібно вибиратись із дна таблиці – лише 16-та позиція серед 20-ти клубів АПЛ.
Гра Миколенка в Англії
- Миколенко у своєму активі вже має два матчі у футболці Евертона – у Кубку Англії та АПЛ.
- У кубковому протистоянні Віталій допоміг команді пробитись у наступне коло змагань.
- Дебют українця в АПЛ був зіпсований. Аутсайдер чемпіонату несподівано завдав поразки "ірискам" 2:1. Після чого боси Евертона звільнили Рафаеля Бенітеса з поста головного тренера команди.