Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне, – известный инсайдер
Источник:твитер Фабрицио Романо
Все больше слухов витает вокруг перехода Виталия Миколенко в Эвертон. Защитник Динамо может поехать в топовый чемпионат Англии.
Трансфер становится все более реальным
Переход Виталия Миколенко в Эвертон становится все более реальным. Информацию о трансфере подтвердил один из самых авторитетных инсайдеров Европы из Италии Фабрицио Романо.
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Он на своей странице в твиттере написал о переходе украинского защитника Динамо в АПЛ. По его информации, футболист уже проходит медосмотр в английском клубе.
Все детали контракта уже согласованы. По слухам СМИ, "ириски" готовы заплатить Динамо более 20 миллионов евро, а точнее 21 – 23 миллиона.
Миколенко переходит в топ-чемпионат
О потенциальном трансфере Миколенко в Европу стало известно 14 декабря. Но клуба, куда может перейти защитник сборной Украины, не сообщили. В Динамо не опровергли и не подтвердили информацию.
Вроде киевский клуб уже нашел замену на фланге обороны. "Бело-синие" могут усилить свой состав игроком Днепра-1 Владиславом Дубинчаком.К вниманию. По данным портала Transfermarkt, стоимость Миколенко составляет 17 миллионов евро. Его контракт с Динамо рассчитан до конца сентября 2025 года.
Карьера Миколенко в Динамо
- Виталий Миколенко – воспитанник Динамо, который в 2017 году впервые присоединился к основной команде.
- Своей игрой заслужил стабильное место в основе и вызов в сборную Украины, где тоже стал одним из лидеров оборонительной линии.
- В сезоне-2021/2022 сыграл за киевлян 21 поединок, в которых трижды ассистировал партнерам по команде.