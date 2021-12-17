Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне, – известный инсайдер

Все больше слухов витает вокруг перехода Виталия Миколенко в Эвертон. Защитник Динамо может поехать в топовый чемпионат Англии.

Трансфер становится все более реальным

Переход Виталия Миколенко в Эвертон становится все более реальным. Информацию о трансфере подтвердил один из самых авторитетных инсайдеров Европы из Италии Фабрицио Романо.

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Он на своей странице в твиттере написал о переходе украинского защитника Динамо в АПЛ. По его информации, футболист уже проходит медосмотр в английском клубе.

Все детали контракта уже согласованы. По слухам СМИ, "ириски" готовы заплатить Динамо более 20 миллионов евро, а точнее 21 – 23 миллиона.

Миколенко переходит в топ-чемпионат

О потенциальном трансфере Миколенко в Европу стало известно 14 декабря. Но клуба, куда может перейти защитник сборной Украины, не сообщили. В Динамо не опровергли и не подтвердили информацию.

Вроде киевский клуб уже нашел замену на фланге обороны. "Бело-синие" могут усилить свой состав игроком Днепра-1 Владиславом Дубинчаком.

Карьера Миколенко в Динамо

Виталий Миколенко – воспитанник Динамо, который в 2017 году впервые присоединился к основной команде.

Своей игрой заслужил стабильное место в основе и вызов в сборную Украины, где тоже стал одним из лидеров оборонительной линии.

В сезоне-2021/2022 сыграл за киевлян 21 поединок, в которых трижды ассистировал партнерам по команде.