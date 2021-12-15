Дубінчак заменит Миколенко
Если Динамо и Эвертон договорятся о переходе Миколенко, то киевляне усилят состав игроком Днепра-1 Владиславом Дубинчаком.
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Динамо уже зимой может досрочно вернуть Дубинчака из аренды в Днепре-1.
Что известно о трансфере Миколенко
- Информация о том, что Миколенко покинет Динамо, появилась 14-го декабря. Сначала не было информации о клубе, в который может перейти 22-летний украинец.
- Сообщалось, что Виталий может перейти в Эвертон. "Ириски" якобы еще ведут переговоры с Динамо.
- По данным портала Transfermarkt, стоимость Миколенко составляет 17 миллионов евро. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 сентября 2025 года.
- В сезоне-2021/2022 он провел 21 матч за Динамо и отдал 3 результативные передачи.