Дубінчак заменит Миколенко

Если Динамо и Эвертон договорятся о переходе Миколенко, то киевляне усилят состав игроком Днепра-1 Владиславом Дубинчаком.

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Динамо уже зимой может досрочно вернуть Дубинчака из аренды в Днепре-1.

Вниманию. 23-летний Дубинчак – воспитанник Динамо. Он выступал за львовские Карпаты и проводит второй сезон в аренде в Днепре-1. В составе Динамо Владислав до сих пор не дебютировал.

Что известно о трансфере Миколенко