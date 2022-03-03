Миколенко с повязкой капитана и флагом Украины вывел Эвертон в Кубке Англии: незабываемое видео
Эвертон 3 марта встречается в Кубке Англии против Борхэма Вуда. Виталий Миколенко вывел команду с капитанской повязкой.
Муравьи по коже от таких моментов
Английские клубы снова выразили поддержку Украине, которая страдает от российских оккупантов. Эвертон совершил красивый поступок – поручил украинцу Виталию Миколенко вывести команду с капитанской повязкой, пишет 24 канал.
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У всех футболистов "ирисок" были на своих спинах сине-желтые флаги. Игроки соперника держали украинские флаги в руках.
На трибунах стадиона были флаги Украины и плакаты с Миколенко. Британцы активно поддерживают украинский народ.
Видео момента
Напомним, что в другом кубковом матче между Манчестер Сити и Питербором Александр Зинченко тоже в роли капитана вывел "горожан" на футбольное поле.
В предыдущем поединке между Эвертоном и МанСити тоже была акция в поддержку Украины. Зинченко и Миколенко не сдерживали слезы.К сведению. Первый тайм между командами закончился нулевой ничьей.
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