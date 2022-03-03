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Он не смотрел, что в 65 квадратах проживает он с женой и двумя детьми. Петряк поделился домом с другими. Более того, футболист полностью обеспечивает проживание земляков в Венгрии.

Также Петряк не забывает помогать украинские армии, дающие достойный отпор российским захватчикам. Иван на венгерской территории закупает каски и бронежилеты для ВСУ.