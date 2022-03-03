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Иван Петряк выступает в Венгрии, поэтому помогает родной Украине воевать против России только на расстоянии. Украинский футболист поделился родительским домом с беженцами из Украины.
Источник:фейсбук Владимира Зверева
Смотрите также Клуб Романа Яремчука собирает гуманитарную помощь для Украины: видео
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