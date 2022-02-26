Игроки Эвертона вышли с украинскими флагами, футболисты Манчестер Сити – в футболках с украинским флагом и надписью "Нет войне", сообщает 24 канал.
К слову Фейсбук Малиновского чуть не заблокировали из-за жалоб на фото с надписью "Нет войне"
Эвертон и Манчестер Сити поддержали Украину / Фото Getty Images
Перед поединком украинские футболисты Виталий Миколенко и Александр Зинченко поздоровались и обнялись.
Миколенко и Зинченко поздоровались и обнялись / Фото Getty Images
Видео поддержки Украины в матче Эвертон – Манчестер Сити
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