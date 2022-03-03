Мурашки по шкірі від таких моментів
Англійські клуби знову висловили підтримку Україні, яка потерпає від російських окупантів. Евертон зробив красивий вчинок – доручив українцю Віталію Миколенку вивести команду з капітанською пов'язкою, пише 24 канал.
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Усі футболісти "ірисок" мали на своїх спинах синьо-жовті прапори. Гравці суперника тримали українські стяги у руках.
На трибунах стадіону були прапори України та плакати з Миколенком. Британці активно підтримують український народ.
Відео моменту
Нагадаємо, що в іншому кубковому матчі між Манчестер Сіті та Пітербором Олександр Зінченко теж у ролі капітана вивів "містян" на футбольне поле.
У попередньому поєдинку між Евертоном та МанСіті теж була акція на підтримку України. Зінченко та Миколенко не стримували сліз.
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