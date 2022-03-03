Мурашки по шкірі від таких моментів

Англійські клуби знову висловили підтримку Україні, яка потерпає від російських окупантів. Евертон зробив красивий вчинок – доручив українцю Віталію Миколенку вивести команду з капітанською пов'язкою, пише 24 канал.

Читайте також "Готовий купити танк": Петряк прихистив українців та допомагає ЗСУ

Усі футболісти "ірисок" мали на своїх спинах синьо-жовті прапори. Гравці суперника тримали українські стяги у руках.

На трибунах стадіону були прапори України та плакати з Миколенком. Британці активно підтримують український народ.

Відео моменту

Нагадаємо, що в іншому кубковому матчі між Манчестер Сіті та Пітербором Олександр Зінченко теж у ролі капітана вивів "містян" на футбольне поле.

У попередньому поєдинку між Евертоном та МанСіті теж була акція на підтримку України. Зінченко та Миколенко не стримували сліз.

До уваги. Перший тайм між командами закінчився нульовою нічиєю.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!