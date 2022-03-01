Зинченко еле сдерживал эмоции
Александр вывел Манчестер Сити на матч Кубка Англии против Питерборо с капитанской повязкой и украинским флагом, сообщает 24 канал.
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На трибунах было заметно немало украинских флагов и плакатов со словами поддержки.
Эмоциональное видео
Фернандиньо передал капитанскую повязку украинцу Александру Зинченко на сегодняшний матч 1/8 финала Кубка Англии против Питерборо.
Сначала планировалось, что именно бразилец выведет "Сити" на матч в качестве капитана.
Александр Зінченко / Фото Getty Images
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Болельщики Сашки / Фото Getty Images
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