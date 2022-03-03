Английские клубы снова выразили поддержку Украине, которая страдает от российских оккупантов. Эвертон совершил красивый поступок – поручил украинцу Виталию Миколенко вывести команду с капитанской повязкой, пишет 24 канал.

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У всех футболистов "ирисок" были на своих спинах сине-желтые флаги. Игроки соперника держали украинские флаги в руках.

На трибунах стадиона были флаги Украины и плакаты с Миколенко. Британцы активно поддерживают украинский народ.