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Эвертон 3 марта встречается в Кубке Англии против Борхэма Вуда. Виталий Миколенко вывел команду с капитанской повязкой.
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