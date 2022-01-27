Миколенко может играть под руководством одноклубника Шевченко в Челси

Эвертон продолжает поиски нового главного тренера. Легендарный в прошлом полузащитник Фрэнк Лэмпард может стать преемником Рафаэля Бенитеса.

Лэмпард заинтересован в должности

Фрэнк Лэмпард серьезно отнесся к собеседованиям с представителями Эвертона. 27 января у наставника будет уже второй разговор с "ирисками". Наставник после ухода из Челси находится без работы.

К теме Обладатель "Золотого мяча" может возглавить Эвертон Миколенко

43-летний специалист хочет возглавить английский клуб, за который выступает украинец Виталий Миколенко.

Английский клуб рассматривал другого кандидата на этот пост – бывшего тренера Порту Витора Перейра.

После увольнения Рафаэля Бенитеса "ирисок" с приставкой "и.о." возглавил Данкан Фергюсон.

Новый тренер придет в команду, чтобы выполнить довольно сложную задачу. "Ириски" после 20-ти сыгранных матчей занимают лишь 16 место среди 20 клубов. До зоны вылета отрыв в четыре очка. В предыдущем поединке клуб без Миколенко минимально уступил Астон Вилле (0:1).

Кого сватали в тренерское кресло Эвертона

Ранее инсайдеры называли сразу несколько фамилий.

Уэйн Руни

Роберто Мартинес

Грэм Поттер

Руди Гарсия

Дженнаро Гаттузо

Следующая игра Эвертона состоится 5 февраля в Кубке Англии против Брентфорда.